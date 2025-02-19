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АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. В этом матче выиграл Арсенал
Реализацию мерсисайдцам нужно потренировать
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 29 тур
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Астон Вилла – Ливерпуль 2:2
Голы: Тилеманс 38, Воткинс 45+3 – Салах 29, Александер-Арнольд 61
"Астон Вилла": Э. Мартинес – А. Гарсия (Кэш 67), Дисаси, Мингс, Динь (Маатсен 78) – Макгинн (Богарде 86), Тилеманс – Асенсио (Мален 67), Роджерс, Рашфорд (Дж. Рэмзи 67) – Уоткинс
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Брэдли 66 (Кванса 89)), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Макаллистер (Л. Диас 86) – Салах, Собослай, Джонс – Диогу Жота (Нуньес 66)
Предупреждение: Дисаси 23
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