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АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. В этом матче выиграл Арсенал

Англия

Реализацию мерсисайдцам нужно потренировать

АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. В этом матче выиграл Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 29 тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Астон Вилла – Ливерпуль 2:2

Голы: Тилеманс 38, Воткинс 45+3 – Салах 29, Александер-Арнольд 61

"Астон Вилла": Э. Мартинес – А. Гарсия (Кэш 67), Дисаси, Мингс, Динь (Маатсен 78) – Макгинн (Богарде 86), Тилеманс – Асенсио (Мален 67), Роджерс, Рашфорд (Дж. Рэмзи 67) – Уоткинс

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Брэдли 66 (Кванса 89)), Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Макаллистер (Л. Диас 86) – Салах, Собослай, Джонс – Диогу Жота (Нуньес 66)

Предупреждение: Дисаси 23

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Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.02.2025 в 23:38
Нуньєс у всі красі... Ливерпул втрачає шанс на перемогу! Проте була славна битва! На жаль без очевидного фаворита! Бо ШОСТА гра за 19 днів у другий половині сезону то важка справа. Навіть у добре укомплектованому нападі трапляються збої. Добре, що хоч один турнир скинули. Утім за чемпіонство потрібно чіплятися!
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Spokoyno (Київ)
19.02.2025 в 23:38
Нуньєс у всі красі... Ливерпул втрачає шанс на перемогу! Проте була славна битва! На жаль без очевидного фаворита! Бо ШОСТА гра за 19 днів у другий половині сезону то важка справа. Навіть у добре укомплектованому нападі трапляються збої. Добре, що хоч один турнир скинули. Утім за чемпіонство потрібно чіплятися!
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okolegko (Київ)
19.02.2025 в 23:33
Традиційно для Ліверпуль: на вершині до Нового року, а потім тривалий спад. Так було програно багато чемпіонатів. Традиції
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