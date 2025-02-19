АПЛ. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. В этом матче выиграл Арсенал

Нуньєс у всі красі... Ливерпул втрачає шанс на перемогу!Проте була славна битва! На жаль без очевидного фаворита!Бо ШОСТА гра за 19 днів у другий половині сезону то важка справа.Навіть у добре укомплектованому нападі трапляються збої.Добре, що хоч один турнир скинули. Утім за чемпіонство потрібно чіплятися!