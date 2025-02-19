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Первый гол в новом клубе. Украинский защитник сравнял счёт для своей команды в Чемпионшипе. Видео гола
С почином!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник забил дебютный гол в Чемпионшипе.
Максим Таловеров забил первый гол за "Плимут". В матче против "Лутон Тауна" украинец отметился на 70-й минуте.
Хозяева открыли счёт на 55-й минуте. Уже через 15 минут Таловеров после передачи Шуца отметился точным ударом в ворота соперников.
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Видео гола:
⚽️ GOAL: Talovierov— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 19, 2025
???????????????????????????? Luton Town 1-1 Plymouthpic.twitter.com/dVzOLOXlto
Отметим, что это пятая игра защитника за "Плимут". Во всех он выходил в старте и играл полные матчи.
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