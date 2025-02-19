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Первый гол в новом клубе. Украинский защитник сравнял счёт для своей команды в Чемпионшипе. Видео гола

Англия
Обновлено

С почином!

Первый гол в новом клубе. Украинский защитник сравнял счёт для своей команды в Чемпионшипе. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник забил дебютный гол в Чемпионшипе.

Максим Таловеров забил первый гол за "Плимут". В матче против "Лутон Тауна" украинец отметился на 70-й минуте.

Хозяева открыли счёт на 55-й минуте. Уже через 15 минут Таловеров после передачи Шуца отметился точным ударом в ворота соперников.

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Видео гола:

Отметим, что это пятая игра защитника за "Плимут". Во всех он выходил в старте и играл полные матчи.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
19.02.2025 в 23:39
Таловеров неначе крила отримав після переходу. Молодець
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
19.02.2025 в 23:39
Таловеров неначе крила отримав після переходу. Молодець
Ответить
0
0

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