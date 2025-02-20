Превзошёл Суареса. Салах отметился очередным достижением в АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился очередным достижением в АПЛ.

Египтянин в матче против "Астон Виллы" забил гол на 29-й минуте матча. Этот гол стал для Салаха 15-м в выездных матчах в высшем дивизионе в этом сезоне.

По словам сайта "Ливерпуля" — это рекорд для любого игрока клуба за один сезон в Премьер-лиге.

Мохамед Салах превзошёл Луиса Суареса, который забил 14 выездных голов в выездных матчах сезона 2013/14.

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Напомним, что Салах в АПЛ уже забил 24 гола и отдал 15 голевых передач.