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Таловеров забил дебютный гол за Плимут. Какие оценки получил украинец?
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник Максим Таловеров играл против аутсайдера Чемпионшипа "Лидс Юнайтед".
В матче украинец отыграл 90 минут. 8 раз вынес мяч со штрафной "Плимута", совершил 7 подкатов, выиграл 7 из 9 дуэлей на поле и 7 из 8 воздушных единоборств. Также защитник совершил 2 фола.
Таловеров сделал 35 касаний и 41% точных пасов в матче.
Украинский защитник нанёс один удар по воротам соперника, который и стал голом.
WhoScored оценивает выступления украинца в 8,4 балла – это наивысший показатель среди всех игроков. Таловеров признан лучшим игроком.
SofaScore поставили 7,7 баллов украинцу. Это вторая лучшая оценка.
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Напомним, "Плимут" и "Лутон Таун" сыграли вничью 1:1.
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