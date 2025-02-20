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Салах не дает мерсисайдцам проиграть. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. Обзор матча

Англия

Скаузеры теряют очки во втором выездном поединке подряд

Салах не дает мерсисайдцам проиграть. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме гости создали немало моментов, но из 10 ударов только однажды попали в створ. "Львы" продемонстрировали более лучшую реализацию. Ближе к окончанию встречи хозяева могли забить третий мяч, но после просмотра VAR заявили об офсайде.

Подопечные Эмери остаются на 9-й позиции (39 очков). 22 февраля команда будет принимать "Челси". ЛФК возглавляет таблицу (61 балл). В воскресенье "красные" поедут на "Этихад".

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Смотрите обзор матча 29 тура АПЛ

Бирмингем. Вилла Парк, 41 910 зрителей

Астон Вилла – Ливерпуль 2:2

Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

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Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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