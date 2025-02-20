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Салах не дает мерсисайдцам проиграть. Астон Вилла – Ливерпуль 2:2. Обзор матча
Скаузеры теряют очки во втором выездном поединке подряд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме гости создали немало моментов, но из 10 ударов только однажды попали в створ. "Львы" продемонстрировали более лучшую реализацию. Ближе к окончанию встречи хозяева могли забить третий мяч, но после просмотра VAR заявили об офсайде.
Подопечные Эмери остаются на 9-й позиции (39 очков). 22 февраля команда будет принимать "Челси". ЛФК возглавляет таблицу (61 балл). В воскресенье "красные" поедут на "Этихад".
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Смотрите обзор матча 29 тура АПЛ
Бирмингем. Вилла Парк, 41 910 зрителей
Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61
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