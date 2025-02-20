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Арсенал согласовал общие условия с испанской звездой

Англия

Но остаются препятствия для завершения сделки

Арсенал согласовал общие условия с испанской звездой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" с осторожным оптимизмом настроен относительно летнего подписания полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди, однако полной договоренности пока нет.

Лондонский клуб уже более двух месяцев регулярно контактирует с агентами Субименди, пытаясь договориться о сделке еще до открытия летнего трансферного окна. Утверждается, что пока "Арсенал" еще не достиг полного согласия с Субименди, ни формально, ни устно. Однако действительно была достигнута общая устная договоренность по зарплате и бонусной структуре, что является прогрессом в переговорах.

В последнее время появлялись слухи, что мадридский "Реал" стремится перехватить полузащитника. Однако источники отрицают активный интерес мадридцев, ведь подписание нового опорного полузащитника сейчас не является их приоритетом.

Добавим, что в этом сезоне 26-летний Субименди сыграл в 32 матчах за "Сосьедад" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

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Арсенал (Лондон) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мартин Субименди
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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