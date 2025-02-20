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Такова суть футбола. Арне Слот прокомментировал ничью против Астон Виллы

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Такова суть футбола. Арне Слот прокомментировал ничью против Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ничейный результат в матче против "Астон Виллы".

По словам нидерландского специалиста, он не доволен результатом матча, но доволен, что хозяева не реализовали свой последний шанс.

"Единственная причина, по которой мы могли быть довольны счетом 2-2, заключается в том, что они получили последний шанс в игре, возможно, третий шанс после того, как забили два гола. Так что это может быть единственной причиной, по которой мы могли бы сказать: "Хорошо, очко — это хорошо".

В остальном, я не доволен счетом 2-2. Я был совсем не доволен, проигрывая 2-1 в перерыве — это, по-моему, вообще не отражало первый тайм. Но такова суть футбола — если вы допускаете стандарт, все может измениться довольно быстро", - сказал Слот.

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Напомним, "Ливерпуль" сыграл с "Астон Виллой" вничью 2:2. "Мерсисайдцы" по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, но имеют на одну игру больше.

Матч перенесла АПЛ из-за участия "Ливерпуля" в финале Кубка Лиги, который состоится 16 марта.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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