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Мохамед Салах повторил достижение легенды Ливерпуля

Англия

Египтянин продолжает поражать

Мохамед Салах повторил достижение легенды Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился очередным достижением в АПЛ за "Ливерпуль".

В среду на 61-й минуте матча против "Астон Виллы" египтянин отдал голевую передачу на Трента Александера-Арнольда. Этот ассист стал для Салаха 15-м в Премьер-лиге этого сезона, что позволило ему сравняться с легендой "Ливерпуля" Стивом Макманаманом по наибольшему количеству ассистов за сезон АПЛ в составе "красных".

  • 15 - Стив Макманаман (1995/96)
  • 15 - Мохамед Салах (2024/25)

Мохамед Салах также стал лишь третьим игроком, который отдал 10+ ассистов в выездных матчах Премьер-лиги за один сезон. До него это удалось Муцци Иззету (10 в 2003/04) и Сеску Фабрегасу (11 в 2014/15).

Добавим, что в этом сезоне АПЛ на счету египтянина также 24 гола.

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Ливерпуль Мохамед Салах Стив Макманаман
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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