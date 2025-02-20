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Мохамед Салах повторил достижение легенды Ливерпуля
Египтянин продолжает поражать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился очередным достижением в АПЛ за "Ливерпуль".
В среду на 61-й минуте матча против "Астон Виллы" египтянин отдал голевую передачу на Трента Александера-Арнольда. Этот ассист стал для Салаха 15-м в Премьер-лиге этого сезона, что позволило ему сравняться с легендой "Ливерпуля" Стивом Макманаманом по наибольшему количеству ассистов за сезон АПЛ в составе "красных".
- 15 - Стив Макманаман (1995/96)
- 15 - Мохамед Салах (2024/25)
Мохамед Салах также стал лишь третьим игроком, который отдал 10+ ассистов в выездных матчах Премьер-лиги за один сезон. До него это удалось Муцци Иззету (10 в 2003/04) и Сеску Фабрегасу (11 в 2014/15).
Добавим, что в этом сезоне АПЛ на счету египтянина также 24 гола.
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