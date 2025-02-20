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"Забивал невероятные голы". Мойес передал привет бывшему подопечному из Украины
Воспоминания шотландского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, ныне возглавляющий "Эвертон", упомянул экс-вингера лондонского клуба Андрея Ярмоленко.
"Мне хотелось бы, чтобы вы передали лучшие пожелания Ярмоленко. Он был для меня отличным игроком. Он забил несколько невероятных важных для нас голов.
Если Яма смотрит, рад тебя видеть, Яма. Спасибо тебе", - сказал Мойес.
Напомним, Ярмоленко выступал за "Вест Хэм" с 2018 по 2022 годы, и за это время отличился 13 голами и 6 результативными передачами в 86 матчах.
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