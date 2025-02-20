  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Забивал невероятные голы". Мойес передал привет бывшему подопечному из Украины
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Забивал невероятные голы". Мойес передал привет бывшему подопечному из Украины

Англия

Воспоминания шотландского специалиста

"Забивал невероятные голы". Мойес передал привет бывшему подопечному из Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, ныне возглавляющий "Эвертон", упомянул экс-вингера лондонского клуба Андрея Ярмоленко.

"Мне хотелось бы, чтобы вы передали лучшие пожелания Ярмоленко. Он был для меня отличным игроком. Он забил несколько невероятных важных для нас голов.

Если Яма смотрит, рад тебя видеть, Яма. Спасибо тебе", - сказал Мойес.

Напомним, Ярмоленко выступал за "Вест Хэм" с 2018 по 2022 годы, и за это время отличился 13 голами и 6 результативными передачами в 86 матчах.

Читайте также"Вижу стабильное улучшение". Мойес оценил прогресс Миколенко в Эвертоне

По теме
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля высказался после ужасного промаха в матче с Астон Виллой
yellow-arrow
Салах приблизился к рекорду результативности Анри в АПЛ
yellow-arrow
Лестер – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости