"Забивал невероятные голы". Мойес передал привет бывшему подопечному из Украины

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес, ныне возглавляющий "Эвертон", упомянул экс-вингера лондонского клуба Андрея Ярмоленко.

"Мне хотелось бы, чтобы вы передали лучшие пожелания Ярмоленко. Он был для меня отличным игроком. Он забил несколько невероятных важных для нас голов.

Если Яма смотрит, рад тебя видеть, Яма. Спасибо тебе", - сказал Мойес.