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Бывший защитник Манчестер Юнайтед в восторге от юной звезды академии

Англия

Настоящий "зверь"

Бывший защитник Манчестер Юнайтед в восторге от юной звезды академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший центральный защитник "Ман Юнайтед" Фил Джонс высоко оценил молодого нападающего Чидо Оби. После дебюта в первой команде в игре против "Тоттенхэма" перспективный форвард стремится закрепиться в планах Рубена Аморима.

Джонс, который работает в тренерском штабе команды U18, тесно взаимодействует с Оби после его перехода из "Арсенала".

"Я работаю в академии и помогаю развивать молодых игроков. В "Юнайтед" есть действительно хорошие и талантливые ребята, которые пробиваются наверх.

Против "Тоттенхэма" в первой команде было много травмированных, и скамейка запасных была заполнена молодыми игроками. Люди, возможно, еще не знают о них, но через несколько лет обязательно узнают. Посмотрите на Кобби Майну - он топ-игрок... Или на Чидо Оби, которого мы только что подписали из "Арсенала" - это настоящий зверь!

У нас есть отличное поколение молодых игроков, которые готовы получить свой шанс и стать частью команды", - подытожил экс-защитник "Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне 17-летний Чидо Оби забил 12 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах за молодежные команды "Юнайтед".

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Фил Джонс Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Алексей Полищук
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