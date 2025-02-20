Бывший защитник Манчестер Юнайтед в восторге от юной звезды академии

Бывший центральный защитник "Ман Юнайтед" Фил Джонс высоко оценил молодого нападающего Чидо Оби. После дебюта в первой команде в игре против "Тоттенхэма" перспективный форвард стремится закрепиться в планах Рубена Аморима.

Джонс, который работает в тренерском штабе команды U18, тесно взаимодействует с Оби после его перехода из "Арсенала".

"Я работаю в академии и помогаю развивать молодых игроков. В "Юнайтед" есть действительно хорошие и талантливые ребята, которые пробиваются наверх.

Против "Тоттенхэма" в первой команде было много травмированных, и скамейка запасных была заполнена молодыми игроками. Люди, возможно, еще не знают о них, но через несколько лет обязательно узнают. Посмотрите на Кобби Майну - он топ-игрок... Или на Чидо Оби, которого мы только что подписали из "Арсенала" - это настоящий зверь!

У нас есть отличное поколение молодых игроков, которые готовы получить свой шанс и стать частью команды", - подытожил экс-защитник "Юнайтед".