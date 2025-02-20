Лестер – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

У болельщиков "Лестера" невероятно снизились ожидания от собственной команды, они уже кучу матчей у себя дома не могут забить хотя бы гол в ворота соперника, не говоря о победе.

Возможно, в матче против "Брентфорда" мы увидим хотя бы гол от "лис"? А если удастся еще и добиться результата, то местные трибуны точно взорвутся от радости.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 21 февраля.

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