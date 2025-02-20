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Лестер – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Руда ван Нистелроя по крайней мере попытается забить гол в домашних стенах
Getty Images / Global Images Ukraine
У болельщиков "Лестера" невероятно снизились ожидания от собственной команды, они уже кучу матчей у себя дома не могут забить хотя бы гол в ворота соперника, не говоря о победе.
Возможно, в матче против "Брентфорда" мы увидим хотя бы гол от "лис"? А если удастся еще и добиться результата, то местные трибуны точно взорвутся от радости.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 21 февраля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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