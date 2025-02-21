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Лестер – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли в стартовом составе Егора Ярмолюка?

Лестер – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время украинский полузащитник "пчел" потерял место в стартовом составе команды Томаса Франка, однако все еще остается игроком обоймы, регулярно выходит на замену.

Украинские болельщики все же хотели увидеть Егора с первых минут, поэтому будем надеяться, что наставник "Брентфорда" даст ему шанс.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 21 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

21 февраля. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Лестер" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд (Лондон) АПЛ Лестер Сити Руд ван Нистелрой Егор Ярмолюк Томас Франк смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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