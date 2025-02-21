Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли в стартовом составе Егора Ярмолюка?
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время украинский полузащитник "пчел" потерял место в стартовом составе команды Томаса Франка, однако все еще остается игроком обоймы, регулярно выходит на замену.
Украинские болельщики все же хотели увидеть Егора с первых минут, поэтому будем надеяться, что наставник "Брентфорда" даст ему шанс.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 21 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 26-й тур.
21 февраля. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Две из них – конкуренты Украины в ТК. Еще четыре страны закончили для себя евросезон
- Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
- Кто соперник Довбика в 1/8 финала Лиги Европы? Стали известны потенциальные пары плей-офф Лиги Европы
- Венгер сказал, кто является главным фаворитом на победу в АПЛ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию