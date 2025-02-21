Лестер – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнее время украинский полузащитник "пчел" потерял место в стартовом составе команды Томаса Франка, однако все еще остается игроком обоймы, регулярно выходит на замену.

Украинские болельщики все же хотели увидеть Егора с первых минут, поэтому будем надеяться, что наставник "Брентфорда" даст ему шанс.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 21 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

21 февраля. 22:00. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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