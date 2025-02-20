  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах приблизился к рекорду результативности Анри в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах приблизился к рекорду результативности Анри в АПЛ

Англия

Египтянин присоединился к элитной компании

Салах приблизился к рекорду результативности Анри в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сверхрезультативный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах приближается к рекорду Тьерри Анри по количеству голевых действий в одном сезоне в Английской Премьер-лиге, состоящий из 38 матчей.

32-летний египтянин стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, который забил 15+ голов и отдал 15+ ассистов за один сезон. На данный момент у Салаха уже 39 результативных действий за 12 туров до конца чемпионата. Его личный лучший сезон по системе "гол + пас" был во время кампании 2017/18, когда он набрал 42 очка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что рекорд результативности принадлежит Тьерри Анри (24 гола и 20 ассистов). Алан Ширер в сезоне 1994/95 и Эндрю Коул в сезоне 1993/94 отметились 47 голевыми действиями, однако в те годы сезон состоял из 42 игр.

Читайте такжеВторой раз в истории. Ливерпуль перед матчем с Эвертоном отметился уникальным достижением

Заметим, что в текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха уже 29 голов и 20 ассистов за "Ливерпуль" в 37 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт с мерсисайдцами истекает в конце июня 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля высказался после ужасного промаха в матче с Астон Виллой
yellow-arrow
Лестер – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Бывший защитник Манчестер Юнайтед в восторге от юной звезды академии
Тьерри Анри Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости