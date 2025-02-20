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Салах приблизился к рекорду результативности Анри в АПЛ
Египтянин присоединился к элитной компании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сверхрезультативный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах приближается к рекорду Тьерри Анри по количеству голевых действий в одном сезоне в Английской Премьер-лиге, состоящий из 38 матчей.
32-летний египтянин стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, который забил 15+ голов и отдал 15+ ассистов за один сезон. На данный момент у Салаха уже 39 результативных действий за 12 туров до конца чемпионата. Его личный лучший сезон по системе "гол + пас" был во время кампании 2017/18, когда он набрал 42 очка.
Mo Salah joins an exclusive club ???? pic.twitter.com/BIX1HIqWUd— Premier League (@premierleague) February 20, 2025
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Напомним, что рекорд результативности принадлежит Тьерри Анри (24 гола и 20 ассистов). Алан Ширер в сезоне 1994/95 и Эндрю Коул в сезоне 1993/94 отметились 47 голевыми действиями, однако в те годы сезон состоял из 42 игр.
Заметим, что в текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха уже 29 голов и 20 ассистов за "Ливерпуль" в 37 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт с мерсисайдцами истекает в конце июня 2025 года.
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