Салах приблизился к рекорду результативности Анри в АПЛ

Сверхрезультативный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах приближается к рекорду Тьерри Анри по количеству голевых действий в одном сезоне в Английской Премьер-лиге, состоящий из 38 матчей.

32-летний египтянин стал лишь пятым игроком в истории АПЛ, который забил 15+ голов и отдал 15+ ассистов за один сезон. На данный момент у Салаха уже 39 результативных действий за 12 туров до конца чемпионата. Его личный лучший сезон по системе "гол + пас" был во время кампании 2017/18, когда он набрал 42 очка.

Mo Salah joins an exclusive club ???? pic.twitter.com/BIX1HIqWUd — Premier League (@premierleague) February 20, 2025

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Напомним, что рекорд результативности принадлежит Тьерри Анри (24 гола и 20 ассистов). Алан Ширер в сезоне 1994/95 и Эндрю Коул в сезоне 1993/94 отметились 47 голевыми действиями, однако в те годы сезон состоял из 42 игр.

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Заметим, что в текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха уже 29 голов и 20 ассистов за "Ливерпуль" в 37 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт с мерсисайдцами истекает в конце июня 2025 года.