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Нападающий Ливерпуля высказался после ужасного промаха в матче с Астон Виллой

Англия

Он еще продемонстрирует свой характер и стойкость

Нападающий Ливерпуля высказался после ужасного промаха в матче с Астон Виллой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ливерпуля" высказался после своего ужасного промаха в матче против "Астон Виллы" (2:2).

"Я не был лучшим футболистом в составе "Ливерпуля" три недели назад. И сейчас я не самый худший. Если я упаду — я обязательно встану. Вы никогда не увидите, как я сдаюсь. Я собираюсь отдать все свои силы ради "Ливерпуля" до последнего дня в клубе. Я продемонстрирую свою стойкость!" — написал Нуньес у себя в соцсетях.

Напомним, что недавно "Ливерпуль" получил трансферное предложение по Дарвину Нуньесу в размере 75 миллионов евро от саудовского "Аль-Насра". Но клуб отказался продавать футболиста из-за отсутствия замены.

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В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 35 матча во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

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Опубликовал: Андрей Журба
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