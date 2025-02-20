Ямаль - о сравнении с Месси: Это значит, что ты все делаешь правильно

Звезда "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о том, что его часто сравнивают с легендарным Лионелем Месси.

"К счастью, я не первый, с кем это произошло. Это значит, что у людей возникает такое ощущение, когда они видят вингера левшу или просто игрока с рабочей левой ногой.

Я стараюсь быть самим собой. Очевидно, что Месси, и я всегда это говорю, лучший игрок в истории, и когда тебя сравнивают с ним, это означает, что ты все делаешь правильно, но я стараюсь быть самим собой. Я стараюсь пройти свой путь и отдать все ради этой футболки", - сказал Ямаль.