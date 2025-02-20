Арне Слот отреагировал на неиспользованные моменты нападающего клуба в матче против Астон Виллы

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на неиспользованные моменты нападающего клуба.

Нидерландский специалист сказал, что Нуньес больше разочарован, чем остальные. Но Слот оценил действия других футболистов.

"То, что я увидел, было невероятным пасом от Конора Брэдли и каким мощным забегом от Доминика Собослаи, который, по моему мнению, сделал идеальный выбор, чтобы забить гол, [когда] из выхода один на один с вратарем он сделал это открытым голевым шансом. Затем Дарвин, конечно, это была не лучшая нога, потому что он правша, конечно, но это все равно был большой шанс.

Да, очень не повезло, и я надеялся, что он мог бы получить еще один, потому что такой игрок, как он, вероятно, не упустит два шанса подряд, и он был очень близок к этому, когда снова пошел к Эмилиано Мартинесу, но вратарь сделал отличный подкат, чтобы выиграть мяч. Я думаю, мы все разочарованы, но это нормально, что игрок, упустивший такой шанс, всегда немного больше разочарован, чем остальные", - сказал Слот.