  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот отреагировал на неиспользованные моменты нападающего клуба в матче против Астон Виллы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот отреагировал на неиспользованные моменты нападающего клуба в матче против Астон Виллы

Англия

Футболист разочарован

Арне Слот отреагировал на неиспользованные моменты нападающего клуба в матче против Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на неиспользованные моменты нападающего клуба.

Нидерландский специалист сказал, что Нуньес больше разочарован, чем остальные. Но Слот оценил действия других футболистов.

"То, что я увидел, было невероятным пасом от Конора Брэдли и каким мощным забегом от Доминика Собослаи, который, по моему мнению, сделал идеальный выбор, чтобы забить гол, [когда] из выхода один на один с вратарем он сделал это открытым голевым шансом. Затем Дарвин, конечно, это была не лучшая нога, потому что он правша, конечно, но это все равно был большой шанс.

Да, очень не повезло, и я надеялся, что он мог бы получить еще один, потому что такой игрок, как он, вероятно, не упустит два шанса подряд, и он был очень близок к этому, когда снова пошел к Эмилиано Мартинесу, но вратарь сделал отличный подкат, чтобы выиграть мяч. Я думаю, мы все разочарованы, но это нормально, что игрок, упустивший такой шанс, всегда немного больше разочарован, чем остальные", - сказал Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Ливерпуль" в перенесённом матче АПЛ сыграл вничью против "Астон Виллы" (2:2)

Читайте такжеНападающий Ливерпуля высказался после ужасного промаха в матче с Астон Виллой
По теме
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля с помощником признали обвинения Футбольной Ассоциации
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед нашел замену опытному хавбеку в АПЛ
yellow-arrow
Силва высказался о неудачном сезоне Манчестер Сити
Ливерпуль Арне Слот Дарвин Нуньес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости