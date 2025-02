Моуринью подколол бывшего защитника Челси

Моуринью жестко подколол бывшего защитника «Челси.

В свежем интервью Жозе Моуринью для ютуб-канала Джона Оби Микела, экс-футболиста лондонского «Челси», ответил на несколько вопросов в стиле блиц. На одном из очень простых вопросов «Особенный» не смог удержаться от резкой шутки в сторону его бывшего игрока.

— Коты или собаки?

— Собаки. Моя семья обожает собак. Но у меня нет никаких проблем с котами. Я не Курт Зума.

