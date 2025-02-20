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Моуринью подколол бывшего защитника Челси
Особенный в своем стиле
Getty Images / Global Images Ukraine
Моуринью жестко подколол бывшего защитника «Челси.
В свежем интервью Жозе Моуринью для ютуб-канала Джона Оби Микела, экс-футболиста лондонского «Челси», ответил на несколько вопросов в стиле блиц. На одном из очень простых вопросов «Особенный» не смог удержаться от резкой шутки в сторону его бывшего игрока.
— Коты или собаки?
— Собаки. Моя семья обожает собак. Но у меня нет никаких проблем с котами. Я не Курт Зума.
Dogs or cats?— IM???????? (@Iconic_Mourinho) February 20, 2025
José Mourinho: "Dogs. But I don't have any problems with cats. I'm not Kurt Zouma."
JOSÉ???????????? pic.twitter.com/pNeo6sddKD
Напомним, что в 2022 году Курт Зума попал в громкий скандал из-за избиения собственного кота.
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Также добавим, что француз выступал за "Челси" в период с 2014 по 2021 год, проведя 151 игру за клуб. Под руководством Жозе Моуринью защитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.
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