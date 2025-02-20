Силва высказался о неудачном сезоне Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своими мыслями относительно неудачного сезона команды.

"Мне это кажется непонятным. У меня нет правильного ответа. Это смесь многих вещей, которые произошли в клубе. Не только травмы, это не оправдание. Уровень спокойствия и уверенности уже не тот, что раньше", - сказал игрок.