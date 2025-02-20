Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Силва высказался о неудачном сезоне Манчестер Сити
Это смесь многих вещей, которые произошли в клубе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своими мыслями относительно неудачного сезона команды.
"Мне это кажется непонятным. У меня нет правильного ответа. Это смесь многих вещей, которые произошли в клубе. Не только травмы, это не оправдание. Уровень спокойствия и уверенности уже не тот, что раньше", - сказал игрок.
Напомним, что вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала
- Шоу Мбаппе, феерия в Париже и чемпионская гонка в АПЛ. Главные новости за 19 февраля
- Проигранный суд и закрытие бизнеса: проблемы Зинченко не ограничиваются отсутствием игровой практики
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000