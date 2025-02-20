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Силва высказался о неудачном сезоне Манчестер Сити

Англия

Это смесь многих вещей, которые произошли в клубе (с)

Силва высказался о неудачном сезоне Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своими мыслями относительно неудачного сезона команды.

"Мне это кажется непонятным. У меня нет правильного ответа. Это смесь многих вещей, которые произошли в клубе. Не только травмы, это не оправдание. Уровень спокойствия и уверенности уже не тот, что раньше", - сказал игрок.

Напомним, что вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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