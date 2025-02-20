Манчестер Юнайтед нашел замену опытному хавбеку в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" готов подписать талантливого полузащитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, руководство "красных дьяволов" хочет подписать 21-летнего полузащитника "орлов" Адама Уортона, который может закрыть опорную зону. Его профиль считается идеальным для замены Кристиану Эриксену, который покинет клуб летом этого года.

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В этом сезоне Адам Уортон провел 13 матчей за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его стоимость, по оценкам от Transfermarkt, оценивается в 32 миллиона евро.