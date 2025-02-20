Тренер "Ливерпуля" с помощником признали обвинения Футбольной Ассоциации.

Арне Слот с Сипке Хулшоффом признали обвинения после получения красной карточки в матче против "Эвертона".

"Теперь будет создана независимая комиссия по регулированию, которая будет принимать решения о подходящих наказаниях", - сообщил The Athletic.

Напомним, что Арне Слот со своим помощником Сипке Хулшоффом получили красные карточки после финального свистка за претензии к арбитру матча Майклу Оливеру. Им вынесено обвинение в неподобающем поведении по отношению к судьям матча.

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Матч "Ливерпуля" с "Эвертоном" закончился вничью 2:2.