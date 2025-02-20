Два футболиста пропустят и один под вопросом. Слот рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Манчестер Сити

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о кадровой ситуации "мерсисайдцев" перед матчем с "Манчестер Сити".

Защитники Джо Гомес и Конор Брэдли точно пропустят матч. Гомес перенёс операцию на колене из-за чего он недоступен на долгий срок. Конор Брэдли получил травму в матче против "Астон Виллы" и по ожиданиям пропустит матчи против "Манчестер Сити" и "Ньюкасла".

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо под вопросом выхода на матч с "горожанами". После получения удара в матче против "Эвертона", футболист пропустил встречи против "Вулверхэмптона" и "Астон Виллы". К тому же, он ещё не тренировался в общей группе.

"Посмотрим. Надеюсь, он будет доступен, но я не уверен на 100 процентов. Он еще не тренировался с командой. Может быть, он немного потренируется сегодня. Я точно не знаю. Это будет очень рискованно", - сказал Слот.

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"Ливерпуль" сыграет выездной матч с "Манчестер Сити" 23 февраля в 18:30 по киевскому времени.