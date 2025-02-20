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Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей
Игрок поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Реала" Джуд Беллингем высказался о победе команды в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1).
"Это была одна из наших лучших игр. Нам было очень комфортно с самого начала, и преимущество в один мяч после первого матча позволило нам играть так, как мы это делали.
В каждом сезоне бывают моменты. У них были моменты, когда они играли не так хорошо, но у них были травмы, и это может произойти в футболе. Мы их очень уважаем. Они не в лучшей форме, но очень опасны, и мы знали, что должны быть осторожными".
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