  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей

Англия

Игрок поделился своими эмоциями

Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Реала" Джуд Беллингем высказался о победе команды в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1).

"Это была одна из наших лучших игр. Нам было очень комфортно с самого начала, и преимущество в один мяч после первого матча позволило нам играть так, как мы это делали.

В каждом сезоне бывают моменты. У них были моменты, когда они играли не так хорошо, но у них были травмы, и это может произойти в футболе. Мы их очень уважаем. Они не в лучшей форме, но очень опасны, и мы знали, что должны быть осторожными".

Читайте такжеДжуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером
yellow-arrow
Два футболиста пропустят и один под вопросом. Слот рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Манчестер Сити
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля с помощником признали обвинения Футбольной Ассоциации
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости