Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей

Хавбек "Реала" Джуд Беллингем высказался о победе команды в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (3:1).

"Это была одна из наших лучших игр. Нам было очень комфортно с самого начала, и преимущество в один мяч после первого матча позволило нам играть так, как мы это делали.

В каждом сезоне бывают моменты. У них были моменты, когда они играли не так хорошо, но у них были травмы, и это может произойти в футболе. Мы их очень уважаем. Они не в лучшей форме, но очень опасны, и мы знали, что должны быть осторожными".