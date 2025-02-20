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Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка продлил контракт с клубом.
Детали нового договора английский клуб не сообщает.
"Я рад, что продлил сотрудничество. У меня был очень позитивный разговор с руководством, мы все согласились, что будет лучше, если я останусь здесь", - сказал футболист.
Ohh Martin Dúbravka ????@HecoDubravka has signed a new contract with the club! ???????????? pic.twitter.com/VQwyLsqERa— Newcastle United (@NUFC) February 20, 2025
Мартин в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых 8 поединков отыграл на ноль.
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