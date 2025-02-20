Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка продлил контракт с клубом.

Детали нового договора английский клуб не сообщает.

"Я рад, что продлил сотрудничество. У меня был очень позитивный разговор с руководством, мы все согласились, что будет лучше, если я останусь здесь", - сказал футболист.