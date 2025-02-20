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Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером

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Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка продлил контракт с клубом.

Детали нового договора английский клуб не сообщает.

"Я рад, что продлил сотрудничество. У меня был очень позитивный разговор с руководством, мы все согласились, что будет лучше, если я останусь здесь", - сказал футболист.

Мартин в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых 8 поединков отыграл на ноль.

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Ньюкасл Мартин Дубравка
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Источник:
NUFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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