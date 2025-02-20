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Гвардиола рассказал, хочет ли он продолжить работу в Манчестер Сити
Специалист высказался о своем будущем в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", заявил о своем желании продолжить работу с командой.
"Я хочу остаться и продолжать работать в "Манчестер Сити". Это мой план, несомненно. Я уверен в этом? Да, да, и еще раз да...", - сказал специалист.
Напомним, что вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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