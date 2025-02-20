Гвардиола рассказал, хочет ли он продолжить работу в Манчестер Сити

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", заявил о своем желании продолжить работу с командой.

"Я хочу остаться и продолжать работать в "Манчестер Сити". Это мой план, несомненно. Я уверен в этом? Да, да, и еще раз да...", - сказал специалист.