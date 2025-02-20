  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола рассказал, хочет ли он продолжить работу в Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола рассказал, хочет ли он продолжить работу в Манчестер Сити

Англия

Специалист высказался о своем будущем в команде

Гвардиола рассказал, хочет ли он продолжить работу в Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола, наставник "Манчестер Сити", заявил о своем желании продолжить работу с командой.

"Я хочу остаться и продолжать работать в "Манчестер Сити". Это мой план, несомненно. Я уверен в этом? Да, да, и еще раз да...", - сказал специалист.

Напомним, что вчера, 19 февраля, "Манчестер Сити" уступил мадридскому "Реалу" во втором матче плей-офф Лиги чемпионов (1:3).

Читайте такжеГвардиола - о матче против Реала: Это может быть мой последний поединок в ЛЧ
По теме
yellow-arrow
Слот рассказал о своих ожиданиях от матча против Манчестер Сити в АПЛ
yellow-arrow
Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером
yellow-arrow
Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости