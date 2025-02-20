  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Слот рассказал о своих ожиданиях от матча против Манчестер Сити в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слот рассказал о своих ожиданиях от матча против Манчестер Сити в АПЛ

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Слот рассказал о своих ожиданиях от матча против Манчестер Сити в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об игре против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

"То, чего я всегда ожидаю от "Сити", с тех пор как там работает Пеп: замечательную футбольную команду, которая умеет играть очень хорошо. За семь или восемь лет, что он там работает, у них были, возможно, один или два месяца, которые не были лучшими, возможно, частично из-за травм.

Так что то, чего вы ожидаете, - это то, чего все ожидают, если вы выходите на "Этихад", если играете против "Сити". Вы также должны страдать и работать очень тяжело, чтобы держать их подальше от ваших ворот, потому что они очень, очень хорошо владеют мячом. Но им противостоит сильная команда, которая не проигрывает уже 22 матча", - сказал Слот.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 23 февраля в 18:30 по Киеву.

Читайте такжеДва футболиста пропустят и один под вопросом. Слот рассказал о кадровой ситуации перед матчем с Манчестер Сити
По теме
yellow-arrow
Гвардиола рассказал, хочет ли он продолжить работу в Манчестер Сити
yellow-arrow
Ньюкасл подписал новый контракт со своим голкипером
yellow-arrow
Беллингем - о победе против Ман Сити: Это был один из наших лучших матчей
Ливерпуль Манчестер Сити Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости