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Слот рассказал о своих ожиданиях от матча против Манчестер Сити в АПЛ
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об игре против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.
"То, чего я всегда ожидаю от "Сити", с тех пор как там работает Пеп: замечательную футбольную команду, которая умеет играть очень хорошо. За семь или восемь лет, что он там работает, у них были, возможно, один или два месяца, которые не были лучшими, возможно, частично из-за травм.
Так что то, чего вы ожидаете, - это то, чего все ожидают, если вы выходите на "Этихад", если играете против "Сити". Вы также должны страдать и работать очень тяжело, чтобы держать их подальше от ваших ворот, потому что они очень, очень хорошо владеют мячом. Но им противостоит сильная команда, которая не проигрывает уже 22 матча", - сказал Слот.
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 23 февраля в 18:30 по Киеву.
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