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Капитан Тоттенхэма летом может покинуть команду

Англия
Обновлено

Клуб готов продать игрока и уже нашел ему замену

Капитан Тоттенхэма летом может покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

Как сообщает TBRFootball, "шпоры" готовы продать своего игрока в конце текущего сезона. Клуб уже нашел ему замену - футболист "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин Эберечи Эзе
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Источник:
TBRFootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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