Капитан Тоттенхэма летом может покинуть команду

Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

Как сообщает TBRFootball, "шпоры" готовы продать своего игрока в конце текущего сезона. Клуб уже нашел ему замену - футболист "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.