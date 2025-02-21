Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето

Вылет из Лиги чемпионов от "Реала" оставил след в "Манчестер Сити", и Пеп Гвардиола уже определил свою стратегию на следующий сезон.

Испанский наставник стремится обновить состав и обратился к руководству с просьбой подписать трех ключевых игроков, чтобы сохранить команду на самом высоком уровне в Европе.

Первый в списке - Флориан Вирц. В этом сезоне немецкий атакующий полузащитник поражает своей креативностью и результативностью, поэтому рассматривается как идеальная замена для Кевина Де Брюйне в центре поля. Его контракт с "Байером" действует до 2027 года, однако "Сити" готов сделать серьезное финансовое предложение.

Еще один приоритет - Джереми Фримпонг, атакующий фулбек, который хорошо знаком с философией "Сити", поскольку прошел их академию, прежде чем покинуть клуб в 2019 году. Его скорость и эффективность в нападении в составе "Байера" убедили Гвардиолу, что он может стать ключевым усилением защиты без потери атакующей остроты.

Каталонский тренер также стремится воссоединиться с Йозуа Киммихом, которого тренировал в "Баварии" и считает идеальным игроком из-за его универсальности и лидерских качеств в центре поля. Контракт Киммиха с мюнхенцами завершается этим летом, и он может перейти в "Сити" как свободный агент, что значительно упростит трансфер.

"Манчестер Сити" планирует амбициозную перестройку, и именно эти три футболиста могут стать ключевыми фигурами в борьбе за европейскую славу.