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Манчестер Сити летом может избавиться от 8 звезд

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Действующие победители АПЛ устроят распродажу

Манчестер Сити летом может избавиться от 8 звезд

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" летом этого года может избавиться от восьми звезд команды.

Как сообщает издание Daily Star, руководство "Манчестер Сити" может продать сразу нескольких ключевых игроков и лидеров команды в летнее трансферное окно, попытавшись омолодить свой состав. Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Эдерсон на данный момент являются кандидатами на выход.

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Также известно, что Джек Грилиш, за которого "горожане" в 2021 году заплатили "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов стерлингов, и Кайл Уокер, который вероятнее всего останется в "Милане" на следующий сезон, тоже входят в этот список.

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Напомним, что "Манчестер Сити" сейчас занимает четвертое место в АПЛ, набрав лишь 44 очка в 25 матчах. Команда Пепа Гвардиолы недавно вылетела из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей, проиграв мадридскому "Реалу".

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Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето
Кайл Уокер Илкай Гюндоган Манчестер Сити Матео Ковачич Джон Стоунс Бернарду Силва Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола Джек Грилиш Эдерсон Мораес
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Источник:
Daily Star
Опубликовал: Андрей Журба
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