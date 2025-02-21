Манчестер Сити летом может избавиться от 8 звезд

"Манчестер Сити" летом этого года может избавиться от восьми звезд команды.

Как сообщает издание Daily Star, руководство "Манчестер Сити" может продать сразу нескольких ключевых игроков и лидеров команды в летнее трансферное окно, попытавшись омолодить свой состав. Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Эдерсон на данный момент являются кандидатами на выход.

Читайте также Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето

Также известно, что Джек Грилиш, за которого "горожане" в 2021 году заплатили "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов стерлингов, и Кайл Уокер, который вероятнее всего останется в "Милане" на следующий сезон, тоже входят в этот список.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Сити" сейчас занимает четвертое место в АПЛ, набрав лишь 44 очка в 25 матчах. Команда Пепа Гвардиолы недавно вылетела из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей, проиграв мадридскому "Реалу".