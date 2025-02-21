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Манчестер Сити летом может избавиться от 8 звезд
Действующие победители АПЛ устроят распродажу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" летом этого года может избавиться от восьми звезд команды.
Как сообщает издание Daily Star, руководство "Манчестер Сити" может продать сразу нескольких ключевых игроков и лидеров команды в летнее трансферное окно, попытавшись омолодить свой состав. Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и Эдерсон на данный момент являются кандидатами на выход.
Также известно, что Джек Грилиш, за которого "горожане" в 2021 году заплатили "Астон Вилле" 100 миллионов фунтов стерлингов, и Кайл Уокер, который вероятнее всего останется в "Милане" на следующий сезон, тоже входят в этот список.
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Напомним, что "Манчестер Сити" сейчас занимает четвертое место в АПЛ, набрав лишь 44 очка в 25 матчах. Команда Пепа Гвардиолы недавно вылетела из Лиги чемпионов на этапе стыковых матчей, проиграв мадридскому "Реалу".
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