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Нападающий Вест Хэма планирует вернуться на поле в этом сезоне после аварии
Футболист попал в серьезное ДТП в конце прошлого года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард лондонского "Вест Хэма" планирует вернуться на поле в этом сезоне после аварии.
Как сообщает издание The Standard, 34-летний нападающий "молотобойцев" Майкл Антонио вернется на этой неделе в Лондон, чтобы продолжить свое восстановление. Его главная цель - сыграть за клуб в этом сезоне.
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Напомним, что 7-го декабря прошлого года Майкл Антонио попал в ДТП. У него был диагностирован перелом ноги, а позже он проходил реабилитацию в ОАЭ. На данный момент он работает над своей физической формой.
Напомним, что в текущем сезоне Майкл Антонио успел принять участие в 15 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.
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