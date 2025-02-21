Нападающий Вест Хэма планирует вернуться на поле в этом сезоне после аварии

Форвард лондонского "Вест Хэма" планирует вернуться на поле в этом сезоне после аварии.

Как сообщает издание The Standard, 34-летний нападающий "молотобойцев" Майкл Антонио вернется на этой неделе в Лондон, чтобы продолжить свое восстановление. Его главная цель - сыграть за клуб в этом сезоне.

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Напомним, что 7-го декабря прошлого года Майкл Антонио попал в ДТП. У него был диагностирован перелом ноги, а позже он проходил реабилитацию в ОАЭ. На данный момент он работает над своей физической формой.

Напомним, что в текущем сезоне Майкл Антонио успел принять участие в 15 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.