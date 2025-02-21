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Мареска назвал главную цель Челси на этот сезон
Наставник "синих" дал развернутый комментарий
Фото - Сайт Челсі - www.chelseafc.com
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска назвал главную цель клуба на этот сезон.
"Мы уже говорили об этом. Думаю, мы много времени в этом сезоне провели в топ-4 и у нас остается 13 матчей до конца сезона в АПЛ. Наша цель, очевидно, попадание в четверку лучших команд Англии. Мы сделаем все возможное, чтобы ее достичь. Учитывая сложный момент, в котором мы сейчас находимся, будет непросто, особенно с травмами. Пять или шесть важных игроков сейчас недоступны".
"Я здесь, чтобы выигрывать матчи и привести этот клуб к борьбе за трофеи. Проблема в том, что когда ты выигрываешь и имеешь такую риторику, то все говорят, что ты скромный. А когда ты проигрываешь, то все говорят, что у тебя нет амбиций. С первого дня мое намерение заключается в том, чтобы привести этот клуб туда, где он должен быть", — добавил Мареска.
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На данный момент "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 43 очками после 25 туров.
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