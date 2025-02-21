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Директор Челси высказался о будущем главного тренера команды

Англия

Он прекрасно справляется, мы имели невероятный старт сезона (с)

Директор Челси высказался о будущем главного тренера команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Челси" Джонатан Голдштейн заверил болельщиков, что главный тренер команды Энцо Мареска останется на своем посту и в следующем сезоне.

"Он прекрасно справляется, мы имели невероятный старт сезона. Последние шесть недель были таким периодом, знаете, когда приходилось падать и подниматься. Впрочем, Энцо делает замечательную работу.

Увольнение? Нет, он точно останется нашим тренером на следующий сезон", - заверил Голдштейн.

Добавим, что "Челси" сейчас занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 43 балла по итогам 25-ти матчей.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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