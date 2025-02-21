Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Челси высказался о будущем главного тренера команды
Он прекрасно справляется, мы имели невероятный старт сезона (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Челси" Джонатан Голдштейн заверил болельщиков, что главный тренер команды Энцо Мареска останется на своем посту и в следующем сезоне.
"Он прекрасно справляется, мы имели невероятный старт сезона. Последние шесть недель были таким периодом, знаете, когда приходилось падать и подниматься. Впрочем, Энцо делает замечательную работу.
Увольнение? Нет, он точно останется нашим тренером на следующий сезон", - заверил Голдштейн.
Добавим, что "Челси" сейчас занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, команда имеет 43 балла по итогам 25-ти матчей.
Популярное сейчас
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию
- Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Против кого сыграют Довбик и Яремчук? Известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы