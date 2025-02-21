Директор Челси высказался о будущем главного тренера команды

Директор "Челси" Джонатан Голдштейн заверил болельщиков, что главный тренер команды Энцо Мареска останется на своем посту и в следующем сезоне.

"Он прекрасно справляется, мы имели невероятный старт сезона. Последние шесть недель были таким периодом, знаете, когда приходилось падать и подниматься. Впрочем, Энцо делает замечательную работу.

Увольнение? Нет, он точно останется нашим тренером на следующий сезон", - заверил Голдштейн.