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Гвардиола: Манчестер Сити может конкурировать с любой командой

Англия

Пеп ответил на вопросы журналистов перед матчем с Ливерпулем

Гвардиола: Манчестер Сити может конкурировать с любой командой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался накануне матча АПЛ против "Ливерпуля".

"Мы можем конкурировать с любой командой. У нас два центральных защитника выбыли на два-три месяца. Премьер-лига очень важна для нас. В Премьер-лиге мы играли действительно хорошие игры.

Мы не являемся стабильными, но в других матчах, таких как против "Ньюкасла", мы были на высоком уровне. Мы постараемся показать хорошую игру и набрать очки, которые нам нужны для того, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне", - сказал Пеп.

Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 23 февраля в 18:30 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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