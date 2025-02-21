Гвардиола: Манчестер Сити может конкурировать с любой командой

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался накануне матча АПЛ против "Ливерпуля".

"Мы можем конкурировать с любой командой. У нас два центральных защитника выбыли на два-три месяца. Премьер-лига очень важна для нас. В Премьер-лиге мы играли действительно хорошие игры.

Мы не являемся стабильными, но в других матчах, таких как против "Ньюкасла", мы были на высоком уровне. Мы постараемся показать хорошую игру и набрать очки, которые нам нужны для того, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне", - сказал Пеп.