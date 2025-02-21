Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звездного одноклубника Довбика
Неожиданный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании звездного одноклубника Артема Довбика.
Как сообщает издание Fichajes, представители "красных дьяволов" внимательно наблюдают за высоким уровнем игры, который в последнее время демонстрирует 31-летний Пауло Дибала. Аргентинский атакующий хавбек помог "Роме" пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, оформив дубль в ворота "Порту" (3:2).
Считается, что креативность Дибалы может помочь "МЮ" вернуть уверенность в атаке. Однако все будет зависеть от решения футболиста, который пока не намерен покидать Рим.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Пауло Дибала забил 8 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Рому" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
- Манчестер Юнайтед сомневается в своем тренере. Есть кандидат на его замену
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Две из них – конкуренты Украины в ТК. Еще четыре страны закончили для себя евросезон