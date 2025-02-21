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Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звездного одноклубника Довбика

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Неожиданный вариант

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звездного одноклубника Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании звездного одноклубника Артема Довбика.

Как сообщает издание Fichajes, представители "красных дьяволов" внимательно наблюдают за высоким уровнем игры, который в последнее время демонстрирует 31-летний Пауло Дибала. Аргентинский атакующий хавбек помог "Роме" пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, оформив дубль в ворота "Порту" (3:2).

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Считается, что креативность Дибалы может помочь "МЮ" вернуть уверенность в атаке. Однако все будет зависеть от решения футболиста, который пока не намерен покидать Рим.

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Добавим, что в этом сезоне Пауло Дибала забил 8 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Рому" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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