Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании звездного одноклубника Довбика

"Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании звездного одноклубника Артема Довбика.

Как сообщает издание Fichajes, представители "красных дьяволов" внимательно наблюдают за высоким уровнем игры, который в последнее время демонстрирует 31-летний Пауло Дибала. Аргентинский атакующий хавбек помог "Роме" пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, оформив дубль в ворота "Порту" (3:2).

Считается, что креативность Дибалы может помочь "МЮ" вернуть уверенность в атаке. Однако все будет зависеть от решения футболиста, который пока не намерен покидать Рим.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Пауло Дибала забил 8 голов и отдал три результативные передачи в 31 матче за "Рому" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.