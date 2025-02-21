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Дело не в травме: Тренер Манчестер Сити объяснил отсутствие Де Брюйне в стартовом составе против Реала

Англия

Гвардиола высказался о Кевине Де Брюйне

Дело не в травме: Тренер Манчестер Сити объяснил отсутствие Де Брюйне в стартовом составе против Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" потерпел сокрушительное поражение от мадридского "Реала" со счетом 3:1 во втором матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие в стартовом составе на этот матч Кевина Де Брюйне.

По словам специалиста, отсутствие Де Брюйне не связано с травмой:

"Кевин не вышел в старте против "Реала", потому что я принял такое решение. Он не был травмирован. Это было мое решение.

Да, конечно, он может играть в больших матчах... Он играл против "Мадрида" дома, конечно, он может играть".

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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