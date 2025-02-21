Дело не в травме: Тренер Манчестер Сити объяснил отсутствие Де Брюйне в стартовом составе против Реала

"Манчестер Сити" потерпел сокрушительное поражение от мадридского "Реала" со счетом 3:1 во втором матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и выбыл из турнира. Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал отсутствие в стартовом составе на этот матч Кевина Де Брюйне.

По словам специалиста, отсутствие Де Брюйне не связано с травмой:

"Кевин не вышел в старте против "Реала", потому что я принял такое решение. Он не был травмирован. Это было мое решение. Да, конечно, он может играть в больших матчах... Он играл против "Мадрида" дома, конечно, он может играть".