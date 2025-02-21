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Арсенал – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ничья для Вест Хэма в этом матче будет шикарным результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
К этому матчу "Арсенал" подходит как фаворит, и в случае победы над Вест Хэмом, может приблизиться на расстояние пяти очков к лидеру "Ливерпуля".
На прошлых выходных подопечные Микеля Артеты одолели "Лестер" со счетом 2:0 благодаря новому герою атаки Микелю Мерино.
У "Вест Хэма" дела идут не так хорошо, как хотелось бы. В последний раз подопечные Грэма Поттера одержали победу с минимальным счетом 14 января, в домашнем матче с "Фулхэмом". Смогут ли молотобойцы сдержать натиск соперника, увидим уже 22 февраля.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports ОТТ.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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