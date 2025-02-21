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Ньюкасл хочет подписать опытного хавбека Интера

Англия

Игрок также имеет варианты с продолжением карьеры в Саудовской Аравии

Ньюкасл хочет подписать опытного хавбека Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" собирает информацию по опытному хавбеку миланского "Интера".

Как сообщает издание TEAMtalk, 31-летний Хакан Чалханоглу близок к тому, чтобы сменить клубную прописку. Известно, что футболистом сборной Турции также интересуется мюнхенская "Бавария", которая хотела подписать его прошлым летом, и клубы из Саудовской Аравии. Представители "сорок" сделали запрос по игроку перед летним трансферным окном.

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Его действующий контракт с "нерадзури" рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Хакан Чалханоглу забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 25 матчах на клубном уровне. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Ньюкасл
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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