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Гвардиола ответил на вопрос о том, является ли Ливерпуль сильнее сейчас, чем это было с Клоппом

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола ответил на вопрос о том, является ли Ливерпуль сильнее сейчас, чем это было с Клоппом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста, является ли "Ливерпуль" сейчас сильнее, чем это было с Юргеном Клоппом.

"Я не буду отвечать на этот вопрос. Я очень уважаю Юргена, и я знаю, что вы хотите сделать, однако я не буду играть в эту игру. Они демонстрируют стабильность, и заслуживают бороться за титул с "Арсеналом", - сказал Гвардиола.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 23 февраля в 18:30 по Киеву.

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Ливерпуль Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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