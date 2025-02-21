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Гвардиола ответил на вопрос о том, является ли Ливерпуль сильнее сейчас, чем это было с Клоппом
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста, является ли "Ливерпуль" сейчас сильнее, чем это было с Юргеном Клоппом.
"Я не буду отвечать на этот вопрос. Я очень уважаю Юргена, и я знаю, что вы хотите сделать, однако я не буду играть в эту игру. Они демонстрируют стабильность, и заслуживают бороться за титул с "Арсеналом", - сказал Гвардиола.
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 23 февраля в 18:30 по Киеву.
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