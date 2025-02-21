Микель Артета одержим мыслями о гонке за титул АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями относительно гонки за титул АПЛ.

"Я одержим тем, чтобы каждый день делать все возможное ради достижения этой цели. Это моя настоящая одержимость. Процесс достижения цели захватывает меня полностью! Я гарантирую вам это. Но конечный результат я не могу контролировать.

Каждый год ситуация немного отличается. Иногда мы лидировали, иногда отставали, а потом догоняли. Амбиции, надежда, жажда победы и энергия всегда присутствуют, ведь приз чрезвычайно важен".