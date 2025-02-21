Тренер Тоттенхэма высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, где команда встретится с "АЗ".

"Это знакомый соперник, мы играли с ним дома. Мы знали, что это вероятный соперник. Они очень хорошо сыграли против "Галатасарая". Мы играли с ними на выезде, и это сложный соперник".