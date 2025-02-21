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Тренер Тоттенхэма высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

Англия

Мы играли с ними на выезде, и это сложный соперник (с)

Тренер Тоттенхэма высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы, где команда встретится с "АЗ".

"Это знакомый соперник, мы играли с ним дома. Мы знали, что это вероятный соперник. Они очень хорошо сыграли против "Галатасарая". Мы играли с ними на выезде, и это сложный соперник".

Жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы и всей сетки раунда плей-офф вплоть до финала соревнований можно посмотреть здесь.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу АЗ (Алкмаар)
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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