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Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери приводит свою команду в чувство и готов бороться за топ-4

Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Потенциальная победа "Астон Виллы" над "Челси" в субботу будет означает, что бирмингемцы наконец-то возвращаются к борьбе за топ-4. Они немного просели в последнее время, но после трансферного окна все же снова набирают форму.

Кажется, что у "Челси" крайне мало шансов против находящейся в таком состоянии команду.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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