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Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери приводит свою команду в чувство и готов бороться за топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
Потенциальная победа "Астон Виллы" над "Челси" в субботу будет означает, что бирмингемцы наконец-то возвращаются к борьбе за топ-4. Они немного просели в последнее время, но после трансферного окна все же снова набирают форму.
Кажется, что у "Челси" крайне мало шансов против находящейся в таком состоянии команду.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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