Астон Вилла – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Потенциальная победа "Астон Виллы" над "Челси" в субботу будет означает, что бирмингемцы наконец-то возвращаются к борьбе за топ-4. Они немного просели в последнее время, но после трансферного окна все же снова набирают форму.

Кажется, что у "Челси" крайне мало шансов против находящейся в таком состоянии команду.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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