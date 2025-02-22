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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска: есть ли надежда?
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлой неделе наставник "Челси" признал, что его команда провела худший матч с момента его прихода в клуб. Они уступили "Брайтону" со счетом 0:3 и это было настоящей катастрофой, а не игрой.
Может ли перед нами предстать другая команда или вообще по крайней мере команда, а не рандомный набор исполнителей. Большой вопрос.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.
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Английская Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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