Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На прошлой неделе наставник "Челси" признал, что его команда провела худший матч с момента его прихода в клуб. Они уступили "Брайтону" со счетом 0:3 и это было настоящей катастрофой, а не игрой.

Может ли перед нами предстать другая команда или вообще по крайней мере команда, а не рандомный набор исполнителей. Большой вопрос.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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