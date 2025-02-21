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Тренер Ноттингем Форест прокомментировал текущий сезон команды

Англия

Нуну Эшпириту Санту выступил на пресс-конференции

Тренер Ноттингем Форест прокомментировал текущий сезон команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о текущем сезоне команды.

"В этом сезоне мы хорошо соревнуемся, и это то, чего мы ожидаем на финальной стадии сезона. Игры будут сложнее, и мы должны справиться со всем, что касается многоборья.

Я не меняю своего подхода. Я знаю, что мы имеем больше, чем что-либо другое. Мы должны придерживаться одной и той же рутины и подходить к ней день за днем. Обращать внимание на все детали, которые позволяют нам хорошо конкурировать. Это то, на чем мы сосредоточены", - сказал специалист.

"Ноттингем Форест" в текущем сезоне АПЛ занимает третье место в турнирной таблице. Команда имеет 47 очков.

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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