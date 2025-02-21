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Тренер Ноттингем Форест прокомментировал текущий сезон команды
Нуну Эшпириту Санту выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту высказался о текущем сезоне команды.
"В этом сезоне мы хорошо соревнуемся, и это то, чего мы ожидаем на финальной стадии сезона. Игры будут сложнее, и мы должны справиться со всем, что касается многоборья.
Я не меняю своего подхода. Я знаю, что мы имеем больше, чем что-либо другое. Мы должны придерживаться одной и той же рутины и подходить к ней день за днем. Обращать внимание на все детали, которые позволяют нам хорошо конкурировать. Это то, на чем мы сосредоточены", - сказал специалист.
"Ноттингем Форест" в текущем сезоне АПЛ занимает третье место в турнирной таблице. Команда имеет 47 очков.
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