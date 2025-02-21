Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с французским "ПСЖ".

"Они вышли в 1/8 финала, одержав крупную победу над "Брестом". Как и в случае с нами, "ПСЖ" занимает первое место в своей национальной лиге и наслаждается длинной беспроигрышной серией.

Это говорит нам о том, что мы должны знать о вызове, с которым мы столкнемся, но это также вызов, которого мы с нетерпением ждем, зная, что мы также вполне заслужили попасть в 1/8 финала", - сказал специалист.