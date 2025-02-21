  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с французским "ПСЖ".

"Они вышли в 1/8 финала, одержав крупную победу над "Брестом". Как и в случае с нами, "ПСЖ" занимает первое место в своей национальной лиге и наслаждается длинной беспроигрышной серией.

Это говорит нам о том, что мы должны знать о вызове, с которым мы столкнемся, но это также вызов, которого мы с нетерпением ждем, зная, что мы также вполне заслужили попасть в 1/8 финала", - сказал специалист.

Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 23 февраля. Команда сыграет против "Манчестер Сити".

Читайте такжеОфициальный профиль Атлетико забавно отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
"Пытался избежать операции". Артета раскрыл подробности травмы Томиясу
yellow-arrow
"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
yellow-arrow
Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ливерпуль Пари Сен-Жермен Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости