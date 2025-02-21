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Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с французским "ПСЖ".
"Они вышли в 1/8 финала, одержав крупную победу над "Брестом". Как и в случае с нами, "ПСЖ" занимает первое место в своей национальной лиге и наслаждается длинной беспроигрышной серией.
Это говорит нам о том, что мы должны знать о вызове, с которым мы столкнемся, но это также вызов, которого мы с нетерпением ждем, зная, что мы также вполне заслужили попасть в 1/8 финала", - сказал специалист.
Напомним, что ближайший матч "Ливерпуля" состоится 23 февраля. Команда сыграет против "Манчестер Сити".
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