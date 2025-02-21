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Эвертон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рубен Аморим попытается обойти "ирисок" в турнирной таблице

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дела у "Манчестер Юнайтед" настолько печальны, что прямо сейчас "красные дьяволы" идут ниже "Эвертона" в турнирной таблице АПЛ. Их разделяет всего один балл, поэтому победа позволит команде Аморима подняться немного выше.

С другой стороны, вероятное поражение позволит команде Мойес лишь оторваться подальше. Матч обещает быть очень интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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