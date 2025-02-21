Эвертон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Дела у "Манчестер Юнайтед" настолько печальны, что прямо сейчас "красные дьяволы" идут ниже "Эвертона" в турнирной таблице АПЛ. Их разделяет всего один балл, поэтому победа позволит команде Аморима подняться немного выше.

С другой стороны, вероятное поражение позволит команде Мойес лишь оторваться подальше. Матч обещает быть очень интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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