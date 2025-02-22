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Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виталий Миколенко попытается оторваться от "красных дьяволов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" проводит неплохой сезон, команда явно пошла на выздоровление после прихода Дэвида Мойес и кажется, что прямо сейчас они готовы создать проблемы любому.
Особенно они готовы это делать в матче против "Юнайтед", который сейчас является их прямым конкурентом в турнирной таблице.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.
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Английская Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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