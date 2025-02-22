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Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Виталий Миколенко попытается оторваться от "красных дьяволов"

Эвертон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" проводит неплохой сезон, команда явно пошла на выздоровление после прихода Дэвида Мойес и кажется, что прямо сейчас они готовы создать проблемы любому.

Особенно они готовы это делать в матче против "Юнайтед", который сейчас является их прямым конкурентом в турнирной таблице.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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