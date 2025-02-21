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Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Витор Перейра продолжает борьбу за выживание
Getty Images / Global Images Ukraine
Непростой график матчей в последнее время у "Вулверхэмптона", жизнь Витора Перейры в этом клубе не становится легче. Однако задача остается в силе: нужно сохранить "волков" в Премьер-лиге на следующий сезон.
Готовы ли они к вызову, который им бросает "Борнмут"? Вопрос открытый, ведь "вишни" сейчас просто невероятны.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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