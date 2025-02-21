  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Витор Перейра продолжает борьбу за выживание

Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Непростой график матчей в последнее время у "Вулверхэмптона", жизнь Витора Перейры в этом клубе не становится легче. Однако задача остается в силе: нужно сохранить "волков" в Премьер-лиге на следующий сезон.

Готовы ли они к вызову, который им бросает "Борнмут"? Вопрос открытый, ведь "вишни" сейчас просто невероятны.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

Favbet
1.60
4.35
5.40
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матчв "Борнмут" — "Вулверхэмптон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
"Пытался избежать операции". Артета раскрыл подробности травмы Томиясу
yellow-arrow
Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ
yellow-arrow
"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
Витор Перейра Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Андони Ираола Борнмут Где смотреть футбол Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости