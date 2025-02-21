Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Непростой график матчей в последнее время у "Вулверхэмптона", жизнь Витора Перейры в этом клубе не становится легче. Однако задача остается в силе: нужно сохранить "волков" в Премьер-лиге на следующий сезон.

Готовы ли они к вызову, который им бросает "Борнмут"? Вопрос открытый, ведь "вишни" сейчас просто невероятны.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.60 4.35 5.40 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матчв "Борнмут" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.