  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Пытался избежать операции". Артета раскрыл подробности травмы Томиясу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Пытался избежать операции". Артета раскрыл подробности травмы Томиясу

Англия

Микель высказался о Такехиро Томиясу

"Пытался избежать операции". Артета раскрыл подробности травмы Томиясу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правый защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу недавно перенес операцию после травмы и теперь может пропустить начало следующего сезона.

Главный тренер "канониров" Микель Артета высказался по этому поводу:

"Томиясу сделал все возможное, чтобы избежать операции. В какой-то момент его колено не реагировало так хорошо или быстро, как нам нужно. Мы решили, что лучше всего - это снова прооперировать. Это так печально. Он игрок, который живет игрой".

Читайте такжеМикель Артета одержим мыслями о гонке за титул АПЛ
По теме
yellow-arrow
Слот - о жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: Ми с нетерпением ждет матча с ПСЖ
yellow-arrow
"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
yellow-arrow
Борнмут – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета Токихиру Томиясу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости