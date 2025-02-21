"Пытался избежать операции". Артета раскрыл подробности травмы Томиясу

Правый защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу недавно перенес операцию после травмы и теперь может пропустить начало следующего сезона.

Главный тренер "канониров" Микель Артета высказался по этому поводу:

"Томиясу сделал все возможное, чтобы избежать операции. В какой-то момент его колено не реагировало так хорошо или быстро, как нам нужно. Мы решили, что лучше всего - это снова прооперировать. Это так печально. Он игрок, который живет игрой".