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Борнмут – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Илья Забарный и его команда продолжают уверенный ход

Борнмут – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вишни" проводят лучший сезон в АПЛ в своей истории и в этой связи у них появляются большие амбиции. Чтобы реализовать эти амбиции, матч против "Вулверхэмптона" точно нужно выигрывать, никак иначе.

Однако у Витора Перейры есть свои планы и свои цели, поэтому легкой прогулки здесь не предвидится.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

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Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Вулверхэмптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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