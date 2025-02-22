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Борнмут – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный и его команда продолжают уверенный ход
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вишни" проводят лучший сезон в АПЛ в своей истории и в этой связи у них появляются большие амбиции. Чтобы реализовать эти амбиции, матч против "Вулверхэмптона" точно нужно выигрывать, никак иначе.
Однако у Витора Перейры есть свои планы и свои цели, поэтому легкой прогулки здесь не предвидится.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.
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Английская Премьер-лига. 26-й тур.
22 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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