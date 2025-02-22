Борнмут – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Вишни" проводят лучший сезон в АПЛ в своей истории и в этой связи у них появляются большие амбиции. Чтобы реализовать эти амбиции, матч против "Вулверхэмптона" точно нужно выигрывать, никак иначе.

Однако у Витора Перейры есть свои планы и свои цели, поэтому легкой прогулки здесь не предвидится.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 22 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.60 4.35 5.40 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 26-й тур.

22 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Борнмут" — "Вулверхэмптон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.