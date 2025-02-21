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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Эвертона

Англия

Эта неделя лучше прошлой, потому что мы не потеряли игроков (с)

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Эвертона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне субботнего матча с "Эвертоном" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Эта неделя лучше прошлой, потому что мы не потеряли игроков. А Кристиан Эриксен, Мануэль Угарте и Ленни Йоро вернулись", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" состоится 22 февраля в 14:30 по киевскому времени.

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Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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