Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Эвертона

Накануне субботнего матча с "Эвертоном" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Эта неделя лучше прошлой, потому что мы не потеряли игроков. А Кристиан Эриксен, Мануэль Угарте и Ленни Йоро вернулись", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" состоится 22 февраля в 14:30 по киевскому времени.