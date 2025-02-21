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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Эвертона
Эта неделя лучше прошлой, потому что мы не потеряли игроков (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне субботнего матча с "Эвертоном" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о кадровой ситуации в команде.
"Эта неделя лучше прошлой, потому что мы не потеряли игроков. А Кристиан Эриксен, Мануэль Угарте и Ленни Йоро вернулись", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" состоится 22 февраля в 14:30 по киевскому времени.
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