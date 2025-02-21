Салах - о Холанде: Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о сравнении его с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

"Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче. Для вингера иметь такой рекорд достаточно сложно. Каждый вингер может это подтвердить.

Поэтому я вижу разницу между нами, ведь он нападающий, а я вингер", - сказал игрок.