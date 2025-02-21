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Салах - о Холанде: Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче

Англия
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Игрок поделился своими мыслями

Салах - о Холанде: Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о сравнении его с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

"Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче. Для вингера иметь такой рекорд достаточно сложно. Каждый вингер может это подтвердить.

Поэтому я вижу разницу между нами, ведь он нападающий, а я вингер", - сказал игрок.

Добавим, что Эрлинг в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 20 результативных передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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