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Салах - о Холанде: Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче
Игрок поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о сравнении его с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.
"Он нападающий, поэтому его жизнь немного легче. Для вингера иметь такой рекорд достаточно сложно. Каждый вингер может это подтвердить.
Поэтому я вижу разницу между нами, ведь он нападающий, а я вингер", - сказал игрок.
Добавим, что Эрлинг в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 20 результативных передач.
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